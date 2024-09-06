Ліга націй

Наставник чемпіонів Європи поділився своїми думками після гри з сербами.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував нічийний результат у стартовому матчі Ліги націй проти Сербії (0:0).

"У першому таймі нам не вистачило спритності, а у другому точності виконання. Спека, сухе поле... Але я дуже спокійний, бо гравці віддають усі сили на поле.

Пенальті? Я маю побачити момент на повторі. На полі мені це здалося дуже зрозумілим. Я просив, щоб момент перевірив VAR. Хоселу сказав мені, що був фол. Але це все, що я можу сказати, і результат залишається незмінним.

Заміна Фабіана Руїса була заради свіжості. Ніхто не любить, коли його змінюють. Можливість була дуже очевидна, але він провів гарну гру, хоча на даний момент абсолютної свіжості не вистачало.

На даному етапі сезону відсутність ритму – це нормально. Сербія доклала величезних зусиль у захисті. Це майже як передсезонний матч, але попит завжди дуже високий. Попереду дуже довгий шлях.

Пошкодження Мікеля Оярсабаля? У нього дуже серйозне розтягнення зв'язок кісточки. Завтра йому будуть зроблені аналізи, і ми сподіваємося, що все буде гаразд", — наводить слова де ла Фуенте Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія — Сербія.