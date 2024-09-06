Україна

Деталі угоди не розголошуються.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником київського Динамо Владиславом Супрягою.

Деталі угоди не розголошуються, але раніше була інформація, що 24-річний українець проведе найближчий сезон у луганському клубі на правах оренди.

Також зазначалося, що перед переїздом у Зорю, футболіст продовжив контракт із "біло-синіми".

Цього сезону Супряга провів п'ять матчів, у яких відіграв на полі 119 хвилин без результативних дій.

Також Зоря відправила в оренду нападаючого Владислава Бугая, який проведе цей сезон у складі харківського Металіста 1925.