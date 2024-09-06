Деталі угоди не розголошуються.
Владислав Супряга, ФК Зоря
06 вересня 2024, 11:13
Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником київського Динамо Владиславом Супрягою.
Деталі угоди не розголошуються, але раніше була інформація, що 24-річний українець проведе найближчий сезон у луганському клубі на правах оренди.
Також зазначалося, що перед переїздом у Зорю, футболіст продовжив контракт із "біло-синіми".
Цього сезону Супряга провів п'ять матчів, у яких відіграв на полі 119 хвилин без результативних дій.
Також Зоря відправила в оренду нападаючого Владислава Бугая, який проведе цей сезон у складі харківського Металіста 1925.