Слідкуйте за матчем молодіжної збірної України з Football.ua.
УАФ
06 вересня 2024, 12:00
Сьогодні, 6 вересня, молодіжна збірна України продовжить свій шлях у відбірному етапі Євро-2025 (U-21).
Суперником команди Унаї Мельгоси буде збірна Сербії. Матч пройде на стадіоні LNK Sporta Parks у Ризі.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 19:00 за Києвом.
Онлайн трансляція матчу Україна U-21 — Сербія U-21:
Після шести ігор Україна набрала 18 очок і посідає перше місце у відбірковій групі, випереджаючи Англію (сім ігор) за додатковими показниками.