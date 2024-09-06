U-21

Слідкуйте за матчем молодіжної збірної України з Football.ua.

Сьогодні, 6 вересня, молодіжна збірна України продовжить свій шлях у відбірному етапі Євро-2025 (U-21).

Суперником команди Унаї Мельгоси буде збірна Сербії. Матч пройде на стадіоні LNK Sporta Parks у Ризі.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 19:00 за Києвом.

Онлайн трансляція матчу Україна U-21 — Сербія U-21:

Після шести ігор Україна набрала 18 очок і посідає перше місце у відбірковій групі, випереджаючи Англію (сім ігор) за додатковими показниками.