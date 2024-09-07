Іспанія

Український воротар не підписуватиме новий контракт з "вершковими".

Воротар збірної України та мадридського Реалу Андрій Лунін залишить склад "вершкових" наступного літа. Про це повідомляє журналіст ESPN Екрем Конур.

За інформацією джерела, 25-річний українець ухвалив рішення щодо свого майбутнього в Мадриді.

Зазначається, що Лунін не підписуватиме новий контракт з "вершковими" і залишить команду к якості вільного агента наступного літа.

Цього сезону Лунін на полі не з'являвся. Минулої кампанії він провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив до списку номінантів на трофей Яшина.