Іспанія

Карло Анчелотті може піти на експеримент.

Непроста кадрова ситуація склалася в Реалі перед матчем 5-го туру чемпіонату Іспанії проти Сосьєдаду.

У лазареті мадридського клубу наразі перебувають 5 захисників: Едер Мілітао, Давід Алаба, Ферлан Менді, Хакобо Рамон і Жоан Мартінес.

У зв'язку з цим, у майбутній грі з басками в центрі оборони Реала в парі з Антоніо Рюдігером має зіграти правий захисник Даніель Карвахаль, зазначає Marca.

У списку травмованих футболістів Королівського клубу також перебувають півзахисники Джуд Беллінгем, Орельєн Чуамені, Едуардо Камавінга і Даніель Себальос.

Матч Сосьєдад — Реал відбудеться 14 вересня в Сан-Себастьяні.