Іспанія

Скандал в Іспанії набирає обертів.

Нападник Севільї, орендований Валенсією Рафа Мір опублікував заяву на тлі звинувачень у сексуальному насильстві. Цитує іспанця Mundo Deportivo.

"Я хочу заявити про свою невинність, підтверджуючи зміст заяви мого адвоката Хайме Кампанера. Щойно він зміг приступити до роботи зі звинуваченнями, справа набула нового оберту, який показує, наскільки скарга є необґрунтованою.

Я повністю довіряю представникам юстиції цієї країни, з якими я співпрацював з першої хвилини для з'ясування фактів.

Хочу висловити найщиріші та найглибші вибачення моєму клубу Валенсія, тренерському штабу, партнерам по команді і, головним чином, валенсійським вболівальникам за недотримання графіка у вихідний день. Це було далеко від того, чого від нас очікують, як від професіоналів, тим паче після старту сезону. Відтепер вся моя енергія спрямована на допомогу моєму клубу та партнерам по команді.

Не забуду подякувати своїй родині за любов та підтримку, яку вони мені завжди надавали. Ваша любов допоможе мені подолати цю ситуацію, яку я переживаю.

За порадою мого адвоката, ми працюватимемо в судах, а не в ЗМІ чи соціальних мережах", — заявив Мір.