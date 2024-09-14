Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 14 вересня, розпочавшись о 22:00.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Реал Сосьєдад прийматиме Реал Мадрид.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[12-13] РЕАЛ СОСЬЄДАД — РЕАЛ МАДРИД [2]

СУБОТА, 14 ВЕРЕСНЯ, 22:00. РЕАЛЕ АРЕНА, САН-СЕБАСТЬЯН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН МАРТІНЕС МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Колектив Іманола Альгуасіля влітку втратив двох своїх лідерів, а саме захисника Робена Ле Нормана, який перебрався до Атлетіко, та півзахисник Мікеля Меріно, який поповнив склад Арсеналу. У команді залишилися кілька інших не менш важливих виконавців, а на місця Ле Нормана та Меріно прибули Наєф Агерд і Лука Сучич. Проте, все це не допомогло баскському колективу вдало стартувати в Ла Лізі.

У перших чотирьох турах нової кампанії чемпіонату Іспанії Реал Сосьєдад зумів здобути лише чотири залікових бали, при цьому двічі зазнавши домашніх поразок від далеко не найсильніших суперників, а саме від Райо Вальєкано в першому турі та від Алавеса через один. Що стосується виїзних поєдинків, то в другому турі баски мінімально здолали Еспаньйол, а до паузи на матчі збірних поділили очки з Хетафе.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу гостей пропонується коефіцієнт 1.71, тоді як потенційний успіх господарів поля оцінюється показником 5.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.

Колектив Карло Анчелотті в ході нової кампанії ще не зазнавала поразок. Почали сезон-2024/25 "вершкові" з перемоги над Аталантою (2:0) в поєдинку за Суперкубок УЄФА. У чотирьох матчах Ла Ліги мадридський Реал здобув вісім очок, максимально можливу кількість залікових балів отримавши вдома та лише два — на виїзді.

Із рахунком 1:1 мадридці зіграли з Мальоркою в першому турі та Лас-Пальмасом через один. На Сантьяго Бернабеу підопічні Анчелотті розібралися з Вальядолідом (3:0) у другому турі та з Бетісом (2:0) напередодні перерви на матчі національних команд. Хорошою новиною для мадридців є можливість повернутися на поле у захисника Едера Мілітао, а також півзахисників Джуда Беллінгема та Орельєна Чуамені.

В останніх десяти домашніх матчах проти "вершкових" в усіх турнірах баскський колектив здобув три перемоги (із різницею в два голи в усіх випадках), зазнавши шести поразок. У чотирьох попередніх зустрічах на Реале Арені було забито два або менше голів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола, Субельдія, Агерд, Х. Лопес — Сучич, Субіменді, Турр'єнтес — Кубо, Оскарссон, С. Гомес

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Модрич, Гюлер — Родріго, Мбаппе, Вінісіус

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