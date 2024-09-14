Іспанія

Завершився третій матч п'ятого туру чемпіонату Іспанії.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Еспаньйол приймав Алавес на Естаді Корнелья-Ель Прат.

Протягом першого тайму зустрічі команди обмінялися голами Пуадо та Конечни. У другій половині поєдинку капітан господарів поля ще двічі скерував м'яч у ворота Сівери, тоді як гості відповіли лише результативним ударом Тенальї. Таким чином, фінальний свисток зафіксував домашню звитягу колективу Маноло Гонсалеса.

Еспаньйол — Алавес 3:2

Голи: Пуадо, 22, 56, 63 (пен.) — Конечни, 35, Теналья, 68

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро (Оліван, 85) — Техеро (Грагера, 58), Агуадо (Шеддіра, 58), Крал, Каррерас (Гомес, 74) — Веліс (Кардона, 58), Пуадо

Алавес: Сівера — Теналья, Абкар (Моуріньо, 64), Седлар, Санчес — Стоічков, Бланко (Гевара, 64), Гуріді (Жордан, 64) — Вісенте, Гарсія (Мартінес, 64), Конечни (Вільялібре, 71)

Попередження: Кумбулла, Ель-Хілалі, Санчес — Абкар, Сівера