Іспанія

Стали відомі склади команд на матч Ла Ліги.

В п'ятому турі елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Реал відправиться у гості до Реала Сосьєдад. Карло Анчелотті довірив місце в стартовому складі Арді Гюлеру та Браїму Діасу. Відзначимо, Андрій Лунін залишився в запасі.

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд, Лопес — Субіменді, Сучич — Беккер, Кубо, Гомес — Умар

Запасні: Ларраньяга, Одріосола, Пачеко, Муньйос, Мартін Вісенте, Елустондо, Оласагасті, Турр'єнтес, Марін, Оярсабаль, Барренечеа, Оскарссон

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Модрич — Діас, Гюлер, Вінісіус — Мбаппе

Запасні: Лунін, Местре, Вальєхо, Гарсія, Андрес, Родріго, Ендрік, Васкес

Нагадаємо, початок матчу Реал Сосьєдад — Реал Мадрид заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.