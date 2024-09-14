Іспанія

Вінісіус та Мбаппе були безжальні.

В п'ятому турі елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Реал відправився у гості до Реала Сосьєдад. Карло Анчелотті довірив місце в стартовому складі Арді Гюлеру та Браїму Діасу, тоді як Андрій Лунін очікувано залишився в запасі.

З перших хвилин баски продемонстрували, що готові діяти першим номером і доволі вдало застосовували пресинг. Мадридці не поспішали розкривати свої карти та давали супротивнику трохи показати себе. Браїм Діас поступився місцем на полі Родріго через травму, а вже в наступній атаці господарі створили момент - Сучич втік від супротивника в центральній зоні та потужно пробив — м'яч влучив майже в хрестовину. У Куртуа не було шансів.

Реал Мадрид відповів згодом, коли Рюдігер пробив з декількох метрів після подачі з флангу, але Реміро в яскравому стрибку свою команду врятував. Гра була наповнена гострими моментами і вже за хвилину Садік та Беккер вибігали вдвох в Менді, але Умар заплутався у власних ногах, а Ферлан дуже вчасно зробив крок вперед, що призвело до офсайда.

Здавалось, що команди трохи заспокоїлись, але ж ні — стало ще веселіше. Спочатку Беккер прибрав захисника одним рухом й пробивав з меж штрафного — поперечина врятувала мадридців. Згодом знов гаряче було в штрафному Реала! Мілітао взяв на себе удар Гомеса, а добивання Куби прийшлося в Рюдігера.

Команди пішли відпочивати за рівного рахунку, а вже на початку другого тайму Сучич отримав м'яч в чужому штрафному й пробив з гострого кута — знову каркас врятував Реал Мадрид. Реал відповів влучно. Арда Гюлер пробив з-за меж штрафного, а м'яч влучив в руку у Гомеса, який виставив руки наче воротар. А Вінісіус Жуніор пробив в лівий від себе кут — Реміро вгадав напрямок, навіть зачепив м'яч, але врятувати не зміг. 0:1.

Господарі цілком могли встановити паритет, коли Субельдія скинув м'яч на дальню стійку, а Агерд пробив під поперечину, але Куртуа перевів м'яч на кутовий. А вже за декілька хвилин Арамбуру збив Вінісіуса в своєму штрафному, за що було призначено пенальті. Мбаппе не залишив шансів Реміро. 0:2. У басків ще був час, щоб змінити хід зустрічі, але так нічого створити й не вдалось. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу "Королівського клуба".

Реал Сосьєдад - Реал Мадрид 0:2

Голи: Вінісіус, 58 (пен), Мбаппе, 75 (пен)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд (Пачеко, 77), Лопес (Муньйос, 78) — Субіменді, Сучич (Турр'єнтес, 76) — Беккер (Барренечеа, 63), Кубо, Гомес — Садік (Оскарссон, 63)

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Модрич — Діас (Родріго, 25), Гюлер (Васкес, 79), Вінісіус — Мбаппе (Ендрік, 89)

Попередження: Садік, Арамбуру, Пачеко, Барренечеа — Модрич