Іспанія

Нев'янущий "Дуенде".

В рамках 5-го туру чемпіонату Іспанії Севілья на Рамон Санчес Пісхуан мінімально перемогла Хетафе (1:0). Єдиний м'яч у зустрічі був забитий на 23-й хвилині зусиллями Хесуса Наваса.

Таким чином, капітан "нервіонців" став найстаршим автором забитого голу у складі Севільї в історії Ла Ліги — 38 років та 298 днів.

Навас побив рекорд легендарного Серхіо Рамоса, який був встановлений 30 березня 2024 року, у матчі проти того ж самого Хетафе (1:0). На момент голу Рамосу було рівно 38 років.