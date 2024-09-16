Іспанія

Потрапив у дуже солідну кампанію.

Каталонська Барселона приголомшливим чином розпочала новий сезон іспанської Ла Ліги на чолі з німецьким фахівцем Гансом-Дітером Фліком.

"Блаугранас" у п’яти стартових турах здобули п’ять перемог, здолавши вдома баскський Атлетік (2:1) та Вальядолід (7:0), а на виїзді — Валенсію (2:1) та мадридський Райо Вальєкано (2:1).

Останній гостьовий успіх Барси відбувся напередодні в каталонському дербі проти Жирони (4:1).

Жирона — Барселона 1:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Ця перемога дозволила головному тренеру "синьо-гранатових" відзначитись нехай і не унікальним, але від того не менш почесним, досягненням.

Флік — п’ятий тренер у історії Барселони, який дебютував із п’ятьма поспіль перемогами на чолі клубу.

До нього подібним відзначались англієць Террі Венейблс (1984), нідерландець Луї ван Гал (1997), іспанці Тіто Віланова (2012) та Ернесто Вальверде (2017), а також аргентинець Херардо Мартіно (2013).

Наступний матч каталонська Барселона проведе в гостях у французького Монако в рамках Ліги чемпіонів УЄФА 19 вересня.