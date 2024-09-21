Іспанія

Завершився третій матч шостого туру чемпіонату Іспанії.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Осасуна приймала Лас-Пальмас на Естадіо Ель Садар.

Господарі поля вийшли вперед у першому таймі завдяки реалізованому Будіміром пенальті. Майже одразу гості відповіли голом Молейро. У другій половині зустрічі вирішальним результативним ударом відзначився Орос.

Для Осасуни це третя поспіль домашня звитяга, тоді як Лас-Пальмас зазнав третьої поспіль виїзної поразки.

Осасуна — Лас-Пальмас 2:1

Голи: Будімір, 39 (пен.), Орос, 60 — Молейро, 42

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес (Крус, 89) — Торро — Р. Гарсія (Гомес, 64), Монкайола (Ібаньєс, 89), Орос, Сарагоса (Пенья, 64) — Будімір (Рауль, 76)

Лас-Пальмас: Сіллессен — Марвін (Віті, 45+6), Ерсог, Мармоль (Сінкгравен, 45+1), А. Муньйос — Ессуго (Мата, 74), Х. Муньйос, Сілва, Родрігес, Молейро (Янузай, 74) — Рамірес (Макберні, 46)

Попередження: Бретонес, Пенья — Рамірес, Мармоль, Марвін, Сілва, Янузай