Іспанія

Українець весь матч провів на лаві запасних.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Валенсія приймала Жирону на Камп де Месталья.

Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували глядачів результативними ударами. У другій половині поєдинку господарям поля знадобилося дві хвилини, щоб сформувати комфортну для себе перевагу в два голи. Спочатку у власні ворота забив Хуанпе, після чого Гассаніга пропустив від Гомеса. Відповісти бодай одним своїм голом гості так і не зуміли, дозволивши Валенсії здобути першу в сезоні перемогу.

Валенсія — Жирона 2:0

Голи: Хуанпе (автогол), 56, Гомес, 58

Валенсія: Мамардашвілі — Васкес, Таррега, Москера, Коррея (Фулькьє, 79) — Барренечеа (Гільямон, 68) — Лопес, Герра (Алмейда, 88), Пепелу, Ріоха (Канос, 88) — Гомес (Валера, 78)

Жирона: Гассаніга — Франсес, Хуанпе, Крейчі, Блінд — Соліс (ван де Бек, 79), Ромеу (Еррера, 62), Аспрілья — Міовські (Стуані, 79), Руїс (Місехой, 62), Данжума (Хіль, 79)

Попередження: Пепелу, Герра, Канос — Хуанпе, Данжума