Іспанія

Бельгієць підтримав колегу.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа підтримав воротаря Барселони Марк-Андре тер Штегена, який отримав травму в матчі з Вільярреалом (5:1).

"Мені шкода, що ти отримав травму. Було дуже боляче бачити, як ти залишаєш поле таким чином. Сподіваюся, ти скоро видужаєш, і ми знову побачимо тебе у воротах", – написав Куртуа у Х.

Нагадаємо, Тер Штеген може пропустити 8 місяців через травму.

У цьому сезоні тер Штеген взяв участь у 6 матчах Ла Ліги.