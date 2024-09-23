Бельгієць підтримав колегу.
Тер Штеген, GETTY IMAGES
23 вересня 2024, 10:09
Голкіпер Реала Тібо Куртуа підтримав воротаря Барселони Марк-Андре тер Штегена, який отримав травму в матчі з Вільярреалом (5:1).
"Мені шкода, що ти отримав травму. Було дуже боляче бачити, як ти залишаєш поле таким чином. Сподіваюся, ти скоро видужаєш, і ми знову побачимо тебе у воротах", – написав Куртуа у Х.
Нагадаємо, Тер Штеген може пропустити 8 місяців через травму.
У цьому сезоні тер Штеген взяв участь у 6 матчах Ла Ліги.