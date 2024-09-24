Бразильський вінгер нарешті отримає нагороду за свою гру.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
24 вересня 2024, 09:26
Вінгер мадридського Реалу та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор отримає Золотий м'яч за підсумками минулого сезону. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 24-річному бразильцеві вже повідомили, що найзаповітніша індивідуальна нагорода дістанеться саме йому.
Минулого сезону Вінісіус у складі мадридського клубу виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Суперкубок Іспанії. На його рахунку 39 матчів, 24 забиті м'ячі та 11 асистів.
Нагадаємо, бразилець виступає за "вершкових" з літа 2018 року, перейшовши до Реалу з Фламенго за 45 мільйонів євро.
У поточному сезоні Вінісіус провів вісім матчів, у яких забив три голи та зробив п'ять асистів.