Іспанія

Бразильський вінгер нарешті отримає нагороду за свою гру.

Вінгер мадридського Реалу та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор отримає Золотий м'яч за підсумками минулого сезону. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 24-річному бразильцеві вже повідомили, що найзаповітніша індивідуальна нагорода дістанеться саме йому.

Минулого сезону Вінісіус у складі мадридського клубу виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Суперкубок Іспанії. На його рахунку 39 матчів, 24 забиті м'ячі та 11 асистів.

Нагадаємо, бразилець виступає за "вершкових" з літа 2018 року, перейшовши до Реалу з Фламенго за 45 мільйонів євро.

У поточному сезоні Вінісіус провів вісім матчів, у яких забив три голи та зробив п'ять асистів.