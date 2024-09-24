Україна

Форвард "гірників" поділився своїми думками після гри з "пивоварами".

Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (4:0), у якому він відзначився голом.

"Звичайно, ми задоволені результатом. Нам дуже була потрібна ця перемога. Після матчу в ЛЧ приємно повернутися на поле з перемогою і також, щоб виправляти турнірну ситуацію, яка є станом на зараз в УПЛ.

Як ви могли помітити, я віддав себе повністю в момент, коли забивав і намагався докласти всіх можливих зусиль. Я просто трошки зашпортався в тому моменті, однак усе в порядку, завіряю вас.

Коли ви Шахтарі, ви повинні забивати багато голів у кожній грі. Ми почали цю традицію ще на початку сезону в матчі з Ворсклою, після того були складні ігри з дуже серйозними опонентами, де вдавалося відзначатися не так часто. Я радий, що ми повернулися на цей шлях, коли ми відзначаємося в кожному матчі значною кількістю голів", — наводить слова Траоре УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Оболонь.