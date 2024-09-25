Іспанія

Загалом захисник провів за Реал уже понад 350 ігор.

Напередодні мадридський Реал у домашньому матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги здолав Алавес.

Реал Мадрид — Алавес 3:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Ця зустріч стала для захисника "галактікос" Лукаса Васкеса 250 у іспанській національній першості в складі клубу.

33-річний виконавець перебуває в структурі "бланкос" від моменту переходу до молодіжної команди U-17 улітку 2007 року, із перервою на оренду до каталонського Еспаньйола (2014/15).

За цей час Васкес провів загалом 356 матчів за Реал у всіх турнірах, забивши 37 голів та віддавши 66 гольових передач.

Лукас уже встиг здобути п’ять кубків чемпіонів (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24), трофей чемпіонату світу серед клубів (2017, 2018, 2019), Суперкубки УЄФА (2017, 2018, 2023, 2024), "золото" Ла Ліги (2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24), Кубок Іспанії (2022/23) та Суперкубок Іспанії (2017/18, 2019/20, 2021/22, 2023/24).