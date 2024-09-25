Голкіпер Барселони прокоментував важку травму.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
25 вересня 2024, 10:23
У шостому турі іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на виїзді здолала Вільярреал (5:1).
Однак цей успіх у підсумку дуже дорого коштував команді Ганса-Дітера Фліка.
За ходом першого тайму важку травму отримав воротар "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген, і тепер ризикує залишитись поза грою до завершення цього сезону.
За кілька днів після цієї події 32-річний виконавець уперше виступив із публічним коментарем із приводу цієї події.
"Я щиро вдячний усім уболівальникам Барси, партнерам по команді, суперникам, клубам і друзям за підтримку і любов, яку ви демонстрували мені, починаючи з минулої неділі.
Хочу подякувати вболівальникам Вільярреала за їхню повагу, яку вони демонстрували на стадіоні, це багато для мене значить.
Я відчуваю себе позитивно налаштованим і достатньо сильним для того, аби повернутись до гри.
Зараз я зосереджуюсь на своєму відновленні. Дякую вам усім!", — заявив німецький виконавець.
Тим часом Барселона розглядає несподіваного кандидата на заміну власному основному воротарю.