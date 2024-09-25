Іспанія

Іспанець очолив "нервіонців" минулого літа.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нового контракту з головним тренером Хав'єром Гарсією Піментою.

Нова угода з 50-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року. Разом з ним нові контракти отримали його помічники у тренерському штабі.

Нагадаємо, Пімента очолив "нервіонців" минулого літа, замінивши Кіке Санчеса Флореса.

Наразі Севілья посідає 12 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги після семи турів.