Іспанець очолив "нервіонців" минулого літа.
Хав'єр Гарсія Пім'єнта, ФК Севілья
25 вересня 2024, 13:49
Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нового контракту з головним тренером Хав'єром Гарсією Піментою.
Нова угода з 50-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року. Разом з ним нові контракти отримали його помічники у тренерському штабі.
Нагадаємо, Пімента очолив "нервіонців" минулого літа, замінивши Кіке Санчеса Флореса.
Наразі Севілья посідає 12 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги після семи турів.