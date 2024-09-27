Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 26 вересня 2024 року.
Сельта — Атлетіко, Getty Images
27 вересня 2024, 10:46
Мадридський Атлетіко у матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги в гостях мінімально обіграв Сельту (1:0).
Єдиний та переможний гол був забитий на останній хвилині основного часу матчу, а його автором став Хуліан Альварес.
Завдяки цій перемозі Атлетико зберігає третє місце в Ла Лізі, а у Сельти десятий рядок.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сельта — Атлетіко у рамках 7-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:
Сельта — Атлетіко 0:1
Гол: Альварес, 90.
Сельта: Гуайта — Манкільйо, Старфельт, Алонсо — Каррейра, Белтран, Сотело (Родрігес, 84), Альварес — Аспас (Моріба, 84), Сведберг (Гонсалес Мартинес, 70) — Іглесіас (Дувікас, 76).
Атлетіко: Облак — Моліна (Корреа, 84), Ле Норман, Хіменес, Мандава — Льоренте, Коке (Альварес, 54), Галлагер, Сімеоне (Де Пауль, 65) — Грізманн, Серлот (Рікельме, 65).
Попередження: Старфельт, Родрігес — Мандава, Хіменес.