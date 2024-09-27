Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 26 вересня 2024 року.

Мадридський Атлетіко у матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги в гостях мінімально обіграв Сельту (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на останній хвилині основного часу матчу, а його автором став Хуліан Альварес.

Завдяки цій перемозі Атлетико зберігає третє місце в Ла Лізі, а у Сельти десятий рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сельта — Атлетіко у рамках 7-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Сельта — Атлетіко 0:1

Гол: Альварес, 90.

Сельта: Гуайта — Манкільйо, Старфельт, Алонсо — Каррейра, Белтран, Сотело (Родрігес, 84), Альварес — Аспас (Моріба, 84), Сведберг (Гонсалес Мартинес, 70) — Іглесіас (Дувікас, 76).

Атлетіко: Облак — Моліна (Корреа, 84), Ле Норман, Хіменес, Мандава — Льоренте, Коке (Альварес, 54), Галлагер, Сімеоне (Де Пауль, 65) — Грізманн, Серлот (Рікельме, 65).

Попередження: Старфельт, Родрігес — Мандава, Хіменес.