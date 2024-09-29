Іспанія

Керманич Барселони прокоментував поразку від Осасуни.

Напередодні каталонська Барселона в рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги поступилась памплонській Осасуні в гостьовому протистоянні.

Осасуна — Барселона 4:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Такі поразки ви повинні просто прийняти. Ми грали не дуже добре. Я вважаю, що це мій обов'язок — захистити гравців після такого результату, тому що вони зіграли вже чимало хвилин від початку сезону.

Але я все одно не очікував, що ми будемо грати саме так. Я сказав команді, що ми повинні рухатись далі. Ми грали у вівторок, зараз — зіграли у неділю, наступного тижня гратимемо десь так само. Але ми все одно на правильному шляху.

Зараз у нас є два дні на відновлення. Сподіваюсь, ми побачимо найкращу версію команди в наступній грі. Я позитивно налаштований. Думаю, ми повинні здобути першу перемогу в Лізі чемпіонів.

Сьогодні ми зробили багато помилок, а суперники зіграли дуже добре. Хоча в епізоді з другим голом я вважаю, що фол був на початку атаки, але я не зовсім у цьому впевнений, тому що я ще не бачив повтору епізоду. Але це те, що я чув від колег.

Забити чотири м'ячі у наші ворота — це занадто. Не кожна команда може собі таке дозволити. Зрештою, моя робота не полягає в тому, щоб розмовляти з суддями. Я сиджу на кромці полі, і мені звідти не дуже добре видно будь-який епізод. Момент із Ямалом — це міг бути фол, але це вирішує арбітр, а є ще й система VAR. Ось так усе й відбувається, і я не надаю цьому значення.

Заміна Левандовські? Йому також потрібен відпочинок. Ось як це буває. Виявляється, усім потрібен відпочинок. Він сильний, але кожні три дні у нас гра, і ми зробили цей крок це заради Роберта", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч каталонська Барселона проведе вдома проти швейцарського Янг Бойз у рамках Ліги чемпіонів УЄФА.