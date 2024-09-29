Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридські Атлетіко та Реал.

Мадридські Атлетіко та Реал зіграють у дербі в рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги на Метрополітано.

Дієго Сімеоне, після перемоги над Сельтою з Віго (1:0), залучив до стартового складу Де Пауля до центру поля, тоді як Альварес зіграє в парі нападників із Серлотом.

Карло Анчелотті, на тлі перемоги над Алавесом (3:2), використав із перших хвилин Карвахаля на правому фланзі оборони, тоді як Модрич гратиме в опорній зоні.

Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Ле Норман, Мандава — Льоренте, Де Пауль, Галлагер — Грізманн — Серлот, Альварес.

Запасні: Муссо, Гоміс, Коке, Корреа, Лемар, Ліно, Ленгле, Рікельме, Вітсель, Галан, Сімеоне, Серрано.



Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Менді — Чуамені, Модрич — Вальверде, Беллінгем, Вінісіус — Родріго.

Запасні: Лунін, Фран Гонсалес, Камавінга, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Фран Гарсія, Хакобо.



Гра Атлетіко — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.