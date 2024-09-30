Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував скандальний інцидент у мадридському дербі.

Атлетіко напередодні розійшовся миром у домашньому мадридському дербі проти Реала в рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги.

Атлетіко — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Однак те, що відбувалось за ходом поєдинку в контексті поведінки фанатів на трибунах, "миром" точно не можна було назвати.

На 69 хвилині гру було призупинено через те, що у воротаря Реала Тібо Куртуа, у кар’єрі якого був чималий досвід виступів за Атлетіко, полетіли сторонні предмети з трибун.

Після завершення протистояння головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував своє ставлення до цього епізоду.

"Це жахливо. Але ми всі повинні робити все від себе залежне, аби уникати подібних ситуацій у подальшому. Якщо ми провокуємо людей — вони зляться.

Можна святкувати гол своєї команди, але не можна при цьому дивитись на трибуни суперників, глузувати над ними і показувати жести якісь жести. Це — нічим не виправдана поведінка, як і те, що за відбулось після цього.

Те саме сталось колись із Куртуа на Бернабеу, коли він грав за Атлетіко. Цьому не місце у футболі. Але треба все одно бути обачним — ми стаємо жертвами через самих себе, а не нас роблять жертвами", — заявив аргентинський фахівець.

Наступний матч Атлетіко проводитиме в Лізі чемпіонів УЄФА на полі лісабонської Бенфіки.