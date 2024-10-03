Німець пояснив свою думку.
Кроос, gettyimages
03 жовтня 2024, 15:50
Тоні Кроос, який після Євро-2024 завершив кар'єру, заявив, що індивідуальні нагороди в командному виді спорту, як футбол, — це помилка.
"Індивідуальні нагороди у футболі здаються мені непотрібними. Без команди окрема людина була б ніким", – сказав Кроос.
Кроос виступав за Реал протягом десяти років. У його останньому матчі на клубному рівні "вершкові" обіграли дортмундську Боруссію (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Беллінгем — головний фаворит Золотого м'яча-2024 за версією Goal.