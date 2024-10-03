Іспанія

Німець пояснив свою думку.

Тоні Кроос, який після Євро-2024 завершив кар'єру, заявив, що індивідуальні нагороди в командному виді спорту, як футбол, — це помилка.

"Індивідуальні нагороди у футболі здаються мені непотрібними. Без команди окрема людина була б ніким", – сказав Кроос.

Кроос виступав за Реал протягом десяти років. У його останньому матчі на клубному рівні "вершкові" обіграли дортмундську Боруссію (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем — головний фаворит Золотого м'яча-2024 за версією Goal.