Іспанія

Відбувся черговий матч дев'ятого туру чемпіонату Іспанії.

У матчі дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Еспаньйол на своєму полі переміг Мальорку з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли результативним ударом у складі господарів відзначився Мараш Кумбулла, а на початку другого тайму Хофре Каррерас подвоїв перевагу своєї команди. Гості відповіли влучним ударом Антоніо Раїльо на 68 хвилині.

Після дев'яти турів Мальорка набрала 14 очок і посідає шосте місце в Ла Лізі, а в Еспаньйола 10 балів та 12 рядок.

Еспаньйол — Мальорка 2:1

Голи: Кумбулла, 19, Каррерас, 47 - Раїльйо, 68.

Еспаньйол: Гарсія — -, Гомес, Кумбулла, Ромеро — Каррерас (Калеро, 84), Крал, Грагера, Лосано (Шеддіра, 76) — Кардона (Мілья, 56), Веліс (Хунке, 84).

Мальорка: Грейф — Маффео, Раїльйо, Копете, Мохіка (Фернандес, 61) — Наварро Муньйос (Пратс, 61), Кошта, Маскарель (Морланес, 81), Дардер Молл (Лато, 61) — Родрігес (Чікіньо, 61), Ларін.

Попередження: Мілья — Мохіка, Кошта, Чікіньо, Маскарель, Пратс.