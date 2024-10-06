Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Cосьєдадом та Атлетіко.

У дев'ятому турі іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад на своєму полі прийме Атлетіко Мадрид.

Реал Сосьєдад — Атлетіко

Неділя, 6 жовтня, 22:00, стадіон Аноета, Сан-Себастьян. Арбітр зустрічі — Ісідро Діас де Мера Ескудерос

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Сосьєдад розпочав сезон невдало: баски набрали лише вісім очок у стартових восьми матчах і посідають 14-те місце, лише на три пункти вище зони вильоту. Підопічні Іманола Альгуасіля цього сезону вже відстають від четвертої позиції в таблиці на вісім очок. На минулих вихідних "біло-сині" здобули перемогу над Валенсією з рахунком 3:0 у чемпіонаті Іспанії, що стало їхнім найкращим виступом у кампанії, але не змогли розвинути цей успіх, зазнавши домашньої поразки від Андерлехта в Лізі Європи з рахунком 2:1 у четвер ввечері. Реал Сосьєдад набрав лише одне очко у двох стартових матчах Ліги Європи, і було б справедливо сказати, що це погані результати. Баскський клуб програв кожен з останніх трьох матчів чемпіонату проти Атлетіко, а у вищому дивізіоні Іспанії їм не вдавалося здолати "червоно-білих" з вересня 2019 року.

Favbet вважає, що дещо більше шансів на перемогу в цьому матчі в Атлетіко: вікторію мадридської команди оцінюють коефіцієнтом 2.52, а перемогу басків — 3.15. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонують показник 3.15. Якщо поставити на гол Антуана Грізманна, то ставка примножиться в 3.50 разів.

На минулих вихідних Атлетіко здобув перемогу над Реалом у мадридському дербі, але в середу ввечері був шокований у Лізі чемпіонів, зазнавши поразки від Бенфіки в Португалії з рахунком 4:0. Ця поразка стала першою в будь-якому змаганні цього сезону, і вона може означати погані новини для Реал Сосьєдаду, оскільки столичні гіганти, безсумнівно, будуть сповнені рішучості відігратися на цих вихідних. Впевнений старт кампанії Ла Ліги-2024/25 дозволив "матрацникам" піднятися на четверту позицію в таблиці набравши 16 очок, лише на два пункти відстаючи від Реала, який посідає другу сходинку. Важко уявити команду Дієго Сімеоне серйозним претендентом на чемпіонство в цьому сезоні, але перемога на цих вихідних залишила б їм сильну позицію перед жовтневою міжнародною перервою.

Наприкінці минулого сезону Атлетіко переміг Реал Сосьєдад з рахунком 2:0, а з квітня 2018 року лише раз програв недільному супернику у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Орієнтовні склади:

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд, Лопес — Субіменді — Кубо, Мендес, Сучич, Гомес — Оярсабаль.

Атлетіко: Облак — Моліна, Вітцель, Хіменес, Рейнілдо — Де Пауль, Коке, Галлагер, Ліно — Альварес, Грізманн.

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