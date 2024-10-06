Іспанія

Результат матчу чемпіонату Іспанії.

В матчі 9-го туру Ла Ліги Жирона зустрічалась з Атлетіком на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві.

Аспрілья та Сансет стали героями першого тайму. Команди пішли на перерву за рахунку 1:1.

Друга половина зустрічі пройшла в боротьбі. Все йшло до нічиєї, але пенальті в компенсований час вирішив долю поєдинку. Стуані реалізував його та приніс своїй команді перемогу — 2:1.

Це перша перемога Жирони в усіх турнірах з 1 вересня.

Жирона — Атлетік 2:1

Голи: Аспрілья, 39, Стуані, 90+9 - Сансет, 41

Жирона: Гассаніга — Мартін (Франсес, 90)ес (Хуанпе, 90), Лопес, Крейчі, Мігель Гутьєррес — Еррера, Іван Мартін (Франсес, 90) — Аспрілья (Місехой, 90), ван де Бек, Данжума (Хіль, 59) — Руїс (Стуані, 90)

Атлетік: Паділья Перес — Де Маркос, Вівіан, Паредес, Бойро (Берчіче, 79) — Галаррета (Хаурегісар, 59), Андер Еррера (Прадос Діас, 79) — Вільямс, Сансет (Гомес, 43), Беренгер — Гурусета (Джало, 59)

Попередження: Крейчі, Гассаніга, Лопес, Еррера — Вівіан, Паредес

Вилучення: Паредес, 90+8