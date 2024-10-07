У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Сосьєдад приймав Атлетіко. 

Уже на першій хвилині відзначився Хуліо Альварес із передачі Антуана Грізманна. Другий гол довелося чекати 83 хвилини: Сучичу асистував Оярсабаль. 

Статистика володіння м'ячем (65% на 35%) говорить на користь Сосьєдаду, як і удари (17 проти 4). Проте, гра завершилася нічиєю — 1:1. 

Реал Сосьєдад — Атлетіко 1:1
Голи: Сучич, 84 -  Альварес, 1

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Субельдія, Агерд, Лопес (Мендес, 46) — Кубо, Сучич, Субіменді, Гомес — Оярсабаль, Беккер (Барренечеа, 61)

Атлетіко: Облак — Хіменес, Вітсель, Ленгле — Моліна, Галлагер (Де Пауль, 64), Коке, Барріос, Галан (Мандава, 83) — Грізманн (Рікельме, 83), Альварес (Серлот, 74)

Попередження: Ленгле, Галан. 