Мадридська команда не зуміла здолати басків.
Сосьєдад - Атлетіко, Getty Images
07 жовтня 2024, 00:10
У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Сосьєдад приймав Атлетіко.
Уже на першій хвилині відзначився Хуліо Альварес із передачі Антуана Грізманна. Другий гол довелося чекати 83 хвилини: Сучичу асистував Оярсабаль.
Статистика володіння м'ячем (65% на 35%) говорить на користь Сосьєдаду, як і удари (17 проти 4). Проте, гра завершилася нічиєю — 1:1.
Реал Сосьєдад — Атлетіко 1:1
Голи: Сучич, 84 - Альварес, 1
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Субельдія, Агерд, Лопес (Мендес, 46) — Кубо, Сучич, Субіменді, Гомес — Оярсабаль, Беккер (Барренечеа, 61)
Атлетіко: Облак — Хіменес, Вітсель, Ленгле — Моліна, Галлагер (Де Пауль, 64), Коке, Барріос, Галан (Мандава, 83) — Грізманн (Рікельме, 83), Альварес (Серлот, 74)
Попередження: Ленгле, Галан.