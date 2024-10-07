Іспанія

Футболіст травмувався в матчі чемпіонату Іспанії.

Барселона офіційно підтвердила травму правого стегна у вінгера Феррана Торреса.

Торрес розпочав матч проти Алавеса (3:0) у стартовому складі, але вже через п'ять хвилин був замінений через травму на Еріка Гарсію. Іспанець отримав травму двоголового м'яза правого стегна. Терміни повернення гравця до тренувань залежатимуть від темпів його відновлення, повідомляє пресслужба каталонців.

Раніше повідомлялось, що футболіст пропустить близько місяця. Тому участь 24-річного Феррана в матчі з Реалом 26 жовтня видається неможливою.

У цьому чемпіонаті Іспанії Ферран Торрес зіграв 8 разів і забив 1 гол.