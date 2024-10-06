Іспанія

Усе дуже погано.

Напередодні мадридський Реал у рамках дев’ятий туру іспанської Ла Ліги на власному полі обіграв Вільярреал.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Наприкінці цього протистояння сталась жахлива травма флангового захисника "бланкос" Дані Карвахаля, після чого гравець господарів навіть не зміг самотужки залишити межі поля.

Після завершення гри футболіст "галактікос" прямо з карети "швидкої" звернувся до вболівальників із першими даними щодо стану власного здоров’я.

Однак остаточний висновок лікарів щодо його травми з’явився тільки зараз.

"Після обстежень, проведених нашому гравцеві Дані Карвахалю медичною службою Реала, у нього діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки, розрив зовнішньої колатеральної зв'язки та розрив підколінного сухожилля правої ноги.

Найближчими днями його прооперують", — повідомила прес-служба Реала.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в Сельти з Віго.