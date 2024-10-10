Іспанія

Дієго Пабло Сімеоне вважає справжньою вдачею підписати Альвареса.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував трансфер Хуліана Альвареса із Ман Сіті.

"Хуліан Альварес – один із гравців, який ощасливив мене найбільше з моменту його приходу до клубу.

Очікування від нього були високі, бо попри свою молодість, він уже виграв Кубок Лібертадорес, чемпіонат світу та Лігу чемпіонів. Він замінив Лаутаро Мартінеса, коли його потребувала збірна Аргентини.

Коли у нас з'явився шанс його отримати, ми всі проробили велику роботу, щоб підписати його і дати йому зрозуміти, що це не просто крок у кар'єрі. Він приносить енергію, футбол, наполегливу працю та скромність. Ми разом з його товаришами по команді чекаємо на можливість допомогти йому, щоб він зміг досягти всього, на що здатний. Він може написати історію тут, у клубі", — вважає Сімеоне.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко заплатив за Альвареса рекордні для "містян" 75+20 млн євро.