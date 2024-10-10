Сьогодні о 15:15 розпочнеться пряма трансляція пресконференції за участю головного тренера національної збірної України Сергія Реброва, присвяченої завтрашньому матчу Ліги націй із Грузією в Празі.

Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.

Нагадаємо, стартовий свисток у матчі Україна — Грузія має пролунати завтра, 11 жовтня, о 21:45 за київським часом.