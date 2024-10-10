Грузин пригадав матч на Євро проти Португалії.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
10 жовтня 2024, 09:59
Форвард збірної Грузії Хвіча Кварацхелія згадав, як його команда обіграла Португалію (2:0) в групі Євро-2024.
"Матч проти Португалії на Євро був найважливішим. Я грав проти гравця, за яким стежив і якого обожнював з дитинства. Перед грою я сказав собі: "Це мій зірковий час", – і я знав, що маю показати це на полі. Грати проти свого кумира – величезна мотивація.
Це було неймовірно. Він підійшов до мене і побажав удачі. Я був на сьомому небі від щастя і ще більше повірив, що Грузія переможе. Того вечора я виклався повністю і допоміг своїй команді досягти історичного результату", – сказав Хвіча.
Нагадаємо, Хвіча — серед претендентів на звання найкращого гравця Серії А у вересні.