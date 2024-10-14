Український голкіпер займався за індивідуальною програмою на полі, як і Тібо Куртуа з Кіліаном Мбаппе.
Андрій Лунін, ФК Реал Мадрид
14 жовтня 2024, 21:25
Воротар мадридського Реала Андрій Лунін через вірусну інфекцію не поїхав у розташування національної збірної України на у рамках Ліги націй, проте в понеділок, 14 жовтня, українець повернувся до роботи в своєму клубі.
Як повідомляє пресслужба "вершкових", 25-річний український голкіпер повернувся до тренувань на футбольному полі після гастроентериту.
Зазначається, що Лунін займався за індивідуальною програмою, як і його прямий конкурент за позицією Тібо Куртуа.
Щодо Кіліана Мбаппе, то французький нападник продовжує індивідуально тренуватися як в спортзалі, так і на полі.