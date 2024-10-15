Таке рішення австрійця може бути пов'язане із останньою травмою.
ДАВІД АЛАБА, GETTY IMAGES
15 жовтня 2024, 12:19
Захисник мадридського Реалу та збірної Австрії Давід Алаба розглядає варіант із завершенням кар'єри через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє A Bola.
За інформацією джерела, 32-річний австрієць відчуває болісні відчуття після повернення до тренувань із "вершковими" після останньої травми коліна.
Є підозра, що ця проблема завадить австрійцю знову виступати на найвищому рівні – вона пов'язана із погіршенням стану суглобового хряща.
Нагадаємо, у грудні минулого року Алаба отримав розрив хрестоподібної зв'язки та меніску. Він переніс дві операції. Його чинний контракт розрахований до літа 2026 року.
Раніше повідомлялося, що Алаба планує повернутися на поле у січні наступного року.