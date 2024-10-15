Іспанія

Жоан Лапорта має намір здійснити гучний трансфер.

Президент Барселони Жоан Лапорта сподівається підписати форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, повідомляє Diario Sport.

За даними джерела, Лапорта має намір здійснити гучний трансфер до закінчення своїх повноважень.

Незважаючи на важке фінансове становище Барселони, Лапорта довгий час розробляв стратегію підписання Голанда у 2025 або 2026 році.

Зазначається, що у Лапорти склалися довірчі відносини з нинішнім представником норвезького форварда.

У цьому сезоні Голанд зіграв у десяти матчах у всіх турнірах, де забив 11 м'ячів.