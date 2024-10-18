Іспанія

Точні терміни відновлення аргентинця поки що невідомі.

Півзахисник Бетіса Джованні Ло Чельсо пропустить найближчий матч своєї команди через травму, повідомляє прес-служба іспанського клубу.

28-річний аргентинець отримав пошкодження у розташуванні збірної Аргентини.

Після медичного обстеження у нього діагностували пошкодження прямого м'яза стегна на правій нозі. Терміни відновлення поки що невідомі.

Цього сезону Ло Чельсо провів шість матчів, у яких забив п'ять голів.

Після дев'яти турів Бетіс набрав 12 очків і посідає десяте місце в Ла Лізі. Свій наступний матч "бетікос" проведуть проти Осасуни – гра відбудеться завтра, 19 жовтня.