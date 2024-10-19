Іспанія

Футболісти пропустили матчі збірних.

Мадридський Реал опублікував заявку на майбутній матч іспанської Ла Ліги проти Сельти.

У заявку команди Карло Анчелотті повернулися воротары Тібо Куртуа та українець Андрій Лунін, захисник Едер Мілітао, вінгер Вінісіус Жуніор та нападник Кіліан Мбаппе.

До цього четверо останніх футболістів пропустили матчі своїх національних команд через пошкодження.

Нагадаємо, матч Сельта – Реал відбудеться сьогодні, 19 жовтня, о 22:00 за Києвом.