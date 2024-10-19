Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У стартовому матчі сьогоднішнього ігрового дня в рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Атлетік на своєму полі розгромив Еспаньйол з рахунком 4:1.

Вже на шостій хвилині Дані Вівіан вивів "басків" уперед, а потім за дві хвилини в період з 28 до 30 Іньякі Вільямс оформив дубль, збільшивши перевагу господарів поля.

Потім на 55 хвилині Алехандро Беренгер забив четвертий м'яч у ворота гостей, на що "папуги" відповіли влучним ударом Альваро Техеро на другій компенсованій хвилині до другого тайму.

Після десяти турів Атлетік набрав 17 очок та увірвався на четверте місце в Ла Лізі, а в Еспаньйола 10 балів і 14 рядок.

Атлетік - Еспаньйол 4:1

Голи: Вівіан, 6 Вільямс, 28, 30 Беренгер, 55 - Техеро, 90+2.

Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан, Нуньєс, Берчіче (Бойро, 62) — Галаррета (Прадос Діас, 63), Хаурегісар — Вільямс (Серрано, 72) (Джало, 73), Беренгер (Гомес, 78), Вільямс (Серрано, 72) (Джало, 73) — Гурусета.

Еспаньйол: Гарсія — -, Гомес, Кумбулла (Техеро, 73), Ромеро (Мілья, 46) — Грагера, Лосано — Каррерас (Кардона, 63), Крал, Оліван — Веліс (Шеддіра, 46).

Попередження: Берчіче, Нуньєс — Мілья, Кабрера, Ель-Хілалі.