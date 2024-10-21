Іспанія

У 39 років хорват в повному порядку.

39-річний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич висловився про те, що він став найстаршим гравцем в історії "вершкових", який прийняв участь у офіційному матчі. Цитує хорвата Madrid Universal.

"Я не дуже люблю, коли мені нагадують про мій вік, але це вражає. Дуже пишаюся тим, що є найстаршим футболістом цього клубу.

Я також дуже радий вкрай важливій перемозі над Сельтою. Але нам необхідно продовжувати в тому ж дусі, тому що далі на нас чекають не менш важливі матчі", — заявив Модрич.