Іспанія

Бразилець хоче домогтися свого визнання.

Вінгер Рафінья, який грає за каталонську Барселону, відповів на порівняння зі співвітчизником Неймаром.

"Не люблю порівняння з іншими футболістами. Кожен із них вписав своє ім'я в історію, я хочу зробити так само. Неймар допоміг мені в кар'єрі, я спостерігав за його виступами за Барселону.

Хочу домогтися свого визнання. Буду багато працювати, щоб потрапити в історію клубу", — передає слова півзахисника AS.

Рафінья поповнив лави каталонського клубу у 2022 році. Контракт бразильця із "синьо-гранатовими" розрахований до літа 2027-го. Його трансферна вартість оцінюється в 60 мільйонів євро.