Іспанія

Нова угода з марокканцем розрахована до літа 2029 року.

Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з півзахисником Абде Еззалзулі.

Нова угода з 22-річним марокканцем розрахована до літа 2029 року, тоді як попередній контракт закінчувався влітку 2028 року.

Абде виступає за "бетікос" із літа минулого року. У нинішньому сезоні він провів 15 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

Після 11 турів Бетіс набрав 18 очок і посідає шосте місце в іспанській Ла Лізі.