Іспанія

В Португалії може стати на одного українського воротаря більше.

Воротар Реала Андрій Лунін має шанс продовжити кар’єру в одному з провідних команд чемпіонату Португалії, стверджує DefensaCentral.

За даними джерела, 25-річний кіпер "королівського клубу" цікавий Порту. Португальці готові заплатити за Андрія 20 мільйонів євро.

У вересні Лунін продовжив контракт з мадридським грандом до 2030 року.

Цього сезону Лунін провів три матчі, один з яких на нуль при одному пропущеному м'ячі.

Раніше повідомлялось, що Лунін відмовився їхати до збірної України.