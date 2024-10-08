Іспанія

Раніше УАФ повідомляла, що український воротар підхопив вірусну інфекцію.

Раніше стало відомо, що воротар мадридського Реалу Андрій Лунін не зможе допомогти збірній України у найближчих матчах Ліги націй через хворобу. Про це повідомляла прес-служба УАФ.

УАФ заявила, що 25-річний українець підхопив вірусну інфекцію, проте іспанське видання edatv.news припускає, що Лунін здоровий і він просто відмовився їхати до збірної, щоб зосередитися на підготовці в Реалі, де він зараз замінює основного травмованого голкіпера Тібо Куртуа.

Видання також зазначає, що це може бути ризикованою ставкою від Андрія, але цим рішенням він хоче довести наставнику "вершкових" Карло Анчелотті, що він може конкурувати з Куртуа за місце в основному складі.

При цьому згадується, що Лунін вирішив не їхати до збірної після того, як від виклику збірної Франції відмовився його партнер по команді Кіліан Мбаппе, який відновлюється після пошкодження.

Цього сезону Лунін провів два матчі, один з яких на нуль при одному пропущеному м'ячі.

У найближчих матчах Ліги націй збірна України зіграє проти Грузії та Чехії.