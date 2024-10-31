Україна

Гравець вважає, що кубкова гра була рівною.

Захисник Ворскли Віктор Корнієнко прокоментував поразку від Динамо (1:2) в матчі Кубка України.

"Думаю, у матчі нам не вистачило одного – фарту. Вважаю, що моментами ми переграли Динамо і створили дуже багато гольових епізодів, у яких ми мали забити один чи два голи. Але знову нам чогось не вистачило. Повторюся, я думаю, нам не вистачило фарту.

У Динамо є два рівноцінні склади і вони можуть випускати футболістів на будь-яку позицію. У нас, на жаль, багато травмованих та не вистачає людей, які можуть вийти та посилити гру. Але навіть із сьогоднішніми замінами, ми могли забивати. Дуже прикро програвати такі матчі, коли ми могли бути переможцями", — сказав Корнієнко у коментарі FootballHub.

Ворскла — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу Кубка України