Іспанія

Дуже важка та серйозна ситуація для команди Мічела.

Жирона у матчі 1/64 фіналу Кубку Іспанії обіграла Естремадуру з рахунком 4:0, однак у цій грі каталонська команда втратила ще одного гравця через травму. Про це повідомляє журналіст Ніл Сола.

Вже на десятій хвилині поєдинку наставник "жирондинців" Мічел був змушений міняти півзахисника Арно Данжуму — при цьому у заявці на гру було 20 гравців.

За інформацією джерела, 27-річний нідерландець зазнав м'язової травми, через яку буде змушений пропустити близько 6-8 тижнів.

Також зазначається, що Жирона стурбована великою кількістю травм та має намір переглянути свій кадровий персонал.

Зараз у лазареті, крім Арно, знаходяться Оріоль Ромеу, Крістіан Порту, Іван Мартін, Джон Соліс, Ясер Аспрілья та Абель Руїс.

Лише нещодавно відновився Дейлі Блінд, а також набирає форму український вінгер Віктор Циганков.

Після 11 турів Жирона набрала 12 очок і посідає 13 місце у Ла Лізі. Свій наступний матч команда Мічела проведе проти Леганеса – гра відбудеться завтра, 2 листопада, о 17:15 за Києвом.