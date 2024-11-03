Іспанія

Виїзна перемога команди Іманоля Альгуасіля.

В матчі 12-го туру Ла Ліги Севілья вдома приймала Реал Сосьєдад.

Баски здобули впевнену перемогу над суперником з рахунком 2:0. Голи в цьому матчі забивали Кубо та Оярсабаль. Кожен з гравців відзначився в різних таймах.

Після 12-ти зіграних матчів обидві команди мають по 15 залікових пунктів та розташовуються в середині турнірної таблиці.

Севілья — Реал Сосьєдад 0:2

Голи: Кубо, 34, Оярсабаль, 68

Севілья: Фернандес — Кармона, Маркао Тейшейра (Соу, 73), Салас, Педроса — Самбі Локонга (Фернандес, 80), Гудель, Хуанлу Санчес — Лукебакіо, Ромеро (Іхеаначо, 80), Ідумбо Музамбо (Навас, 25)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Субельдія, Агерд, Лопес — Мендес (Андер Оласагасті Іміскос, 80), Субіменді, Сучич, Гомес — Кубо (Оскарссон, 80), Оярсабаль (Беккер, 80)

Попередження: Ромеро, Тейшейра — Гоме