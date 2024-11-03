Виїзна перемога команди Іманоля Альгуасіля.
Мікель Оярсабаль, gettyimages
03 листопада 2024, 21:33
В матчі 12-го туру Ла Ліги Севілья вдома приймала Реал Сосьєдад.
Баски здобули впевнену перемогу над суперником з рахунком 2:0. Голи в цьому матчі забивали Кубо та Оярсабаль. Кожен з гравців відзначився в різних таймах.
Після 12-ти зіграних матчів обидві команди мають по 15 залікових пунктів та розташовуються в середині турнірної таблиці.
Севілья — Реал Сосьєдад 0:2
Голи: Кубо, 34, Оярсабаль, 68
Севілья: Фернандес — Кармона, Маркао Тейшейра (Соу, 73), Салас, Педроса — Самбі Локонга (Фернандес, 80), Гудель, Хуанлу Санчес — Лукебакіо, Ромеро (Іхеаначо, 80), Ідумбо Музамбо (Навас, 25)
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Субельдія, Агерд, Лопес — Мендес (Андер Оласагасті Іміскос, 80), Субіменді, Сучич, Гомес — Кубо (Оскарссон, 80), Оярсабаль (Беккер, 80)
Попередження: Ромеро, Тейшейра — Гоме