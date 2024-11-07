Іспанія

Австрійський захисник не з'являвся на полі з грудня 2023 року.

Захисник мадридського Реала Давід Алаба продовжує відновлення після травми. Австрієць повернувся до тренувань із м'ячем після розриву "хрестів".

Очікується, що до повного відновлення залишилося ще кілька тижнів. Не виключено, що футболіст зможе вийти на поле лише у 2025 році.

Нагадаємо, Алаба порвав хрестоподібну зв'язку наприкінці грудня минулого року та пропустив чемпіонат Європи.

Раніше повідомлялося, що Алаба планує повернутися на поле у ​​січні наступного року.