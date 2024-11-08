Іспанія

Реал не в найкращих кондиціях.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував поточну форму команди після поразок Барселоні (0:4) та Мілану (1:3).

"У нас згуртована та мотивована команда. Ми знайшли правильне рішення. Але дочекаємось матчу, щоб зрозуміти, чи правильно ми вчинили.

Ми всі переживаємо важкий час, але продовжуємо залишатися дуже згуртованою і сильною командою. Такі моменти завжди трапляються у футболі. Але це можливість рухатися вперед і стати сильнішим у майбутньому", — сказав Анчелотті.

Раніше повідомлялось, що Реал близький до угоди з Хабі Алонсо.